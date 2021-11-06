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Профессор Питер Стотт из британского Метеорологического бюро заявил в интервью программе BBC «Панорама», что шансы на экстремальные погодные явления по всему миру продолжают расти, и если международному сообществу не удастся обуздать глобальное потепление, то к 2100 году нужно ожидать прихода в Европу раз в три года «тепловых волн Люцифера», когда температура летом будет подскакивать до 50°C, пишет Главком со ссылкой на издание Daily Mail.

«Наука ясно говорит о том, что чем быстрее мы сократим выбросы парниковых газов, тем с большей вероятностью сможем избежать серьезных последствий изменения климата», – заявил ученый.

Необходимо сократить такие выбросы практически до нуля к 2050 году, чтобы избежать повышения температур на 1,5°C и предотвратить все эти катаклизмы.

Высказывание прозвучало на фоне проходящего в Глазго саммита Cop26, где лидеры и политики со всего мира пытаются договориться о конкретных мерах по предотвращению выбросов парниковых газов. Индия объявила о сокращении выбросов до нуля к 2070 году, Китай достигнет углеродной нейтральности до 2060 года, а Вьетнам взял на себя подобные обязательства к 2050 году.

Тепловые волны получили название «люциферовых» (Lucifero) в Италии в 2017 году, когда во всей Южной Европе стояли необычайно высокие температуры, превышающие 40°C. В августе 2021 года в Италии и вовсе был побит рекорд европейских температур – 48,8°C.
ForUm

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