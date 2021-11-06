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Бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко станет тренером клуба итальянской Серии А «Дженоа». Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, о назначении сообщат уже в ближайшее время, передает Укринформ.

По информации нескольких итальянских журналистов, стороны рассматривают два варианта контракта – трехлетний и двухлетний с опцией продления на третий.

«Дженоа» возглавляет Давид Баллардини, но вскоре будет объявлено о прекращении сотрудничества с ним. В чемпионате Серии А «Дженоа» занимает 15-е место.

«Дженоа» принадлежит американской компании 777 Partners, которая приобрела контрольный пакет акций у бывшего владельца Энрико Прециози.
ForUm

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