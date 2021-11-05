АО «Укрзализныця» открыло продажу на 52 из 93 поездов нового графика движения, который начинает действовать с 12 декабря 2021 года. В новом графике предусмотрено 19 поездов, еще 49 поездов будут ускорены, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

Продажа билетов на все поезда нового графика движения будет открыта до конца ноября.

Среди новых маршрутов можно отметить поезд № 57/58-59/60 Киев-Яремче, Чоп с более удобным сообщением для городов Чортков, Залещики и Городенка и утренним прибытием как на станцию ​​Яремче, так и в столицу.

Достоин внимания и круглогодичный фирменный поезд № 95/96 Киев – Рахов по сниженной цене по сравнению с поездом старого графика № 243/244 Киев – Рахов, а также скорый поезд № 52/51 Киев – Херсон, состав которого полностью сформирован из вагонов-трансформеров.

Билеты на эти и другие поезда можно приобрести в кассах вокзалов, на сайте booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци в Viber и Telegram.

Напомним, 11 октября Кабинет Министров Украины внес изменения в постановление № 1236, предусматривающие ужесточение правил для пассажирских перевозок в регионах со значительным распространением COVID-19. С 21 октября железнодорожные перевозки в дальнем сообщении разрешены пассажирам при наличии:

билета на поезд;

документа, удостоверяющего личность (перечень таких документов утвержден приказом Министерства транспорта и связи);

документа о получении хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19,

или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации против COVID-19 (сертификат о вакцинации может быть либо бумажный, либо сгенерированный в приложении «Дия»);

отрицательного результата ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, действующего 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд).

Для пассажиров младше 18 лет наличие вышеуказанных документов, кроме проездного документа и документа, подтверждающего личность, не требуется.