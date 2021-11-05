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Правительство снизило цену на газ для людей, пользующихся услугами Поставщика последней надежды (ПОН), до 7,96 грн за кубический метр, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время «Часа вопросов к Правительству» в Верховной Раде.

Он подчеркнул, что цена 7,96 грн за кубический метр для оставшихся без поставщика газа будет действовать в течение октября и ноября 2021 года. За это время граждане должны выбрать постоянного поставщика, чтобы цена на голубое топливо осталась для них неизменной в течение следующих месяцев.

«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» выполняет функции Поставщика последней надежды. Правительство и Нафтогаз приняли решение, что цена для клиентов ПОН в октябре и ноябре будет 7,96 грн за кубометр. Это в два раза ниже, чем было. Теперь у 600 тысяч украинцев, являющихся клиентами ПОН, есть время спокойно и без очередей прийти и выбрать постоянного поставщика, чтобы цена для них оставалась неизменной на протяжении всего отопительного сезона», — подчеркнул премьер-министр.

Шмыгаль также добавил, что благодаря годовым контрактам цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной в течение всего отопительного сезона.

 
ForUm

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