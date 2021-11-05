Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780-ІХ «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.

По данным прокуратуры, на строительстве Подольского моста пытались украсть 3 млрд грн.

Верховная Рада отстранила нардепа от «Слуги народа» Галину Третьякову от участия в 5 пленарных заседаниях парламента за ее слова о смерти коллеги Антона Полякова. В то же время нардепы не поддержали предложение главы Комитета по вопросам Регламента Сергея Кальченко об отстранении Ирины Геращенко.

Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы.

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила полковника ВС Украины – командира одного из подразделений, секретоносителя с высшей формой допуска, который имеет гражданство РФ и несанкционированно накапливал тайные военные документы.

«Голос» обвинил Офис Зеленского в срыве поездки делегации партии в США.

За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания в пятницу решила с понедельника, 8 ноября, установить на территории Волынской области «красный» уровень эпидемиологической опасности.

Верховная Рада 238 голосами приняла во втором чтении и в целом проект Закона о реализации публичных электронных услуг по регистрации и декларированию места жительства в Украине №5463.