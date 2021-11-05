За сутки 4 ноября в Украине зафиксировано 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, говорится в сводке Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 497 человек;
- летальных исходов – 696;
- выздоровело – 13 281 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 032 951 человек;
- выздоровело – 2 492 419 человек;
- летальных исходов – 70 842;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 730 826.
С начала вакцинальной кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу – 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 762 884 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 18 848 929 прививок.
93,2% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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