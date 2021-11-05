Мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода. Об этом он заявил во время Коллегии Киевской городской государственной администрации.

«Сегодня без предупреждения заехал посмотреть, что происходит на Подольско-Воскресенском мостовом переходе. А там, скажу прямо, мало что происходит. Хотя регулярно слышу заверения профильного заместителя, что мост в конце года поедет. Но обещания остаются обещаниями, а нам нужен результат!» – подчеркнул мэр.

Кличко заверяет, что все, что было нужно для завершения работы по запуску автомобильного движения, было обеспечено и финансово, и организационно.

«При этом заместитель, отвечающий за объект, не смог рационально организовать работу. И каждый раз божился, когда мы выезжали на все, что делается и движется к завершению. Я сегодня поехал туда сам и увидел, что картина – не радужная», - сказал мэр.

«У нас нет времени слушать очередные обещания или жалобы и сетования на какие-то проблемы. Киевляне требуют мост от меня. И будут вспоминать не вас, что вы не выполнили взятое передо мной обязательство! Поэтому, уверен, нужно менять менеджера проекта. И я принял решение об увольнении профильного заместителя, который публично мне обещал, что мы запустим автодвижение в конце этого года – Александра Густелева», - заявил Кличко.

Он сказал, что ждет заявление от Густелева, «чтобы не водить юридических хороводов».

«Здесь уже реально не о чем дискутировать. И жду совещания ответственных специалистов – транспортного департамента, представителей подрядчика, и всех других, кто приобщен к запуску объекта. Будем оперативно решать, как мы двигаемся дальше», – сказал Кличко.