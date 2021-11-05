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Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) во время внеочередного заседания в пятницу решила с понедельника, 8 ноября, установить на территории Волынской области «красный» уровень эпидемиологической опасности. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 08 ноября 2021 года «красный» уровень эпидемической опасности на территории Волынской области"», - написал он.

Министр напомнил, что красный уровень эпидемической опасности предполагает ряд ограничений.

«В частности, запрещается работа общепитов, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т.п. Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мер) вакцинированы», - подчеркнул чиновник.

В настоящее время большинство регионов Украины (15 областей и город Киев) находятся в «красной зоне» эпидопасности. 6 областей (включая и Волынскую) пока находятся в «оранжевой» зоне. В Кировоградской, Тернопольской и Закарпатской действует «желтый» уровень эпидемологической опасности.
ForUm

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