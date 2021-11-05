Следователь Государственного бюро расследований по согласованию с прокурором Офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины Виктору Януковичу как руководителю организованной преступной группы. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.

По версии следствия, в состав группы входили бывшие чиновники МВД, СБУ и Вооруженных сил Украины. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких уголовных правонарушений во время массовых акций протеста, которые проходили в центре Киева с 18 по 20 февраля 2014, а именно:

совершении террористического акта с целью устрашения населения, что привело к наступлению тяжелых последствий и гибели людей;

причинении участникам акций протеста телесных повреждений различной степени тяжести, умышленных убийств и покушений на умышленные убийства с использованием огнестрельного оружия и спецсредств;

превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием, применением оружия и специальных средств и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным и общественным интересам, интересам юридических лиц;

незаконном препятствии организации и проведению собрания, митингов, уличных походов и демонстраций.

Установлено, что из-за действий этой организованной преступной группы только в указанный период погибли 76 граждан и более 800 получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Уведомление о подозрении в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 278 УПК Украины направлены в адрес последних известных мест жительства экс-президента. Также во исполнение ч. 2 ст. 297-5 УПК Украины с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного уведомления о подозрении вручены его защитникам.

Напомним, постановлением следственного судьи по результатам рассмотрения ходатайства следователя ГБР 2 августа 2021 года разрешено осуществление специального досудебного расследования в отношении главного подозреваемого.

Также следователем судьей рассматривается ходатайство об избрании относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, собираются доказательства для уведомления о подозрении другим участникам организованной группы во главе с экс-президентом Украины за совершение преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах.