Власти ограничивают политическую деятельность оппозиции, блокируя командировку делегации «Голоса» в США.

Как сообщила пресс-служба политсилы, сегодня официальная делегация партии «Голос» в составе пяти депутатов должна была отбыть с командировкой в ​​Соединенные Штаты Америки по официальному приглашению американской стороны. В ходе командировки был запланирован ряд встреч с американскими чиновниками, аналитическими центрами, лидерами украинской диаспоры.

«Для организации поездки мы не просили у каких-либо представителей власти ни финансирования, ни визовой поддержки, ни дипломатических паспортов, ни встречи или сопровождения, ведь привыкли самостоятельно решать подобные вопросы. Мы хотим пользоваться исключительно своими правами народных депутатов, руководителей и членов политической партии для осуществления политической деятельности за рубежом в интересах Украины», - отмечается в сообщении.

Однако официальная командировка делегации «Голоса» умышленно сорвана из-за искусственных бюрократических преград.

«Мы утверждаем, что за блокировкой командировки пяти народных депутатов «Голоса» стоят люди президента Зеленского и прямое указание Банковой. Насколько нам известно, это уже второй случай, когда Офис президента блокирует официальные поездки народных депутатов в США», - заявили в «Голосе».

В партии считают такие действия властей прямым преследованием оппозиции, безосновательным ограничением политической деятельности и наступлением на фундаментальные демократические институты.

«Во времена цифровых технологий и свободного передвижения по миру власти Зеленского упорно хотят быть единственным каналом официальной коммуникации с союзниками и международными партнерами Украины. Вынуждены их огорчить: советские методы не остановят нашу способность вести диалог с цивилизованным миром. Нам досадно, что на тридцать первом году независимости Украины представителям молодой прогрессивной либеральной партии придется как диссидентам прошлого века преодолевать океан в частном порядке», - резюмировали в «Голосе».