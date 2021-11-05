Подольская окружная прокуратура Киева совместно с СБУ провела обыск в помещении теневого офиса группы компаний, причастных к покушению на хищение более 3 млрд грн при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст.191 УК Украины).

По данным пресс-служба надзорного ведомства, между КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» и ООО «Инвестиционно-строительная компания «Укрбуд» заключен договор выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве» (Коррекция).

В дальнейшем ООО «ИБК» «Укрбуд» на условиях субподряда привлекло к выполнению работ ООО «Международный проектный институт», которым фактически и осуществлялись работы по разработке проектной документации по объекту.

Однако, преследуя цель присвоения более 3 млрд гривен бюджетных средств, с целью подписания соответствующих актов, согласование которых невозможно без утвержденной экспертным отчетом проектной документации, неустановленными лицами подделана от имени ООО «Международный проектный институт» проектная документация по объекту строительства и подана для прохождение экспертизы в ГП «Укргосстройэкспертиза».

В связи с этим в помещении теневого офиса компаний, подконтрольных бенефициару компании-генерального подрядчика строительства, проведен обыск и изъяты документы, отражающие противоправную деятельность, 37 печатей обществ с признаками фиктивности, привлеченных к обналичению средств, носители информации и другие доказательства, имеющие значение для уголовного производства.

Кроме того, с целью предотвращения и предупреждения безосновательного завладения средствами местного бюджета в размере более 3 млрд грн в помещении ГП «Укргосстройэкспертиза» накануне также проведен обыск и изъята поддельная проектная документация.

В настоящее время в уголовном производстве проводятся экспертизы. Следствие продолжается.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко уволил заместителя председателя КГГА Александра Густелева из-за затягивания работ по завершению строительства Подольско-Воскресенского мостового перехода.