Российская Федерация остановила транзит угля, поступающего в Украину из Казахстана, сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус.

«Российская Федерация остановила транзит угля из Казахстана, который следовал в Украину. Все соответствующие поставки в ноябре заблокированы», – написал он.

Герус уточнил, что технически блокирование происходит на уровне Российской железной дороги, которая не подтверждает проезд вагонов с таким углем через территорию России.

Позже нардеп добавил, что соответствующее ограничение наложено только на энергетический уголь и не касается поставок коксующегося угля.