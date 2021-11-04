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Самые низкие показатели вакцинации в Закарпатской и Волынской областях, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

Так, по его словам, в Закарпатской области вакцинировано 23,2% взрослого населения, в Волынской - 25,2%.

«От процентов вакцинированного населения напрямую зависят эпидемические показатели, это мы видим на примере Моршина, где вакцинировано около 70% взрослого населения», - сказал Ляшко.

Больше всего вакцинировано взрослое население в Киеве - 54,2%, в Киевской области - 43,7%, Полтавской 42,1%.

Также впервые 40%-й показатель достигнут в Днепропетровской области.
ForUm

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