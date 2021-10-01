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Елена Липивская-Эргюль, собственница торговой марки «Экспресс-маникюр», претендует на должность вице-премьера - министра по вопросам стратегических отраслей. Об этом  свидетельствует поданная ею 30 сентября уточненная декларация кандидата на должность в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно документу, право собственности на торговую марку «Экспресс-маникюр» к активам Липивской-Эргюль относится с 2009 года.

Вместе с тем доход кандидата на должность за 2020 год в размере 20,4 тыс. грн указан от основного места работы – зарегистрированной в Турции компании Sahne Vizyon Casting Turism.

Муж – гражданин Турции Эргюль Сюлейман Оузхан – за прошлый год получил 633,84 тыс. грн в турецкой компании Tantur Tourism Co.

Согласно госреестру, человек с такими же данными, как у мужа декларанта, был совладельцем туристической компании «Карья тур», признанной банкротом в 2010 году.

Липивская-Эргюль владеет земельным участком площадью 1000 кв. м в селе Ревное Бориспольского района, совместно с мужем, дочерью и отцом – квартирой в Киеве 71,5 кв. м и вместе с мужем и дочерью – квартирой 189,4 кв. м в Турции.

Кроме этого, Липивская-Эргюль задекларировала 3 сумки Chanel общей стоимостью свыше 700 тыс. грн, одежду этой марки и марки Fendi приблизительно на 2 млн грн, а также ювелирные украшения Cartier и Van Cleef & Arpels на сумму около 800 тыс. грн.

В ее собственности находится автомобиль Range Rover Sport 2016 г.в, в собственности мужа – Mercedes-Benz E180 тоже 2016 г. в.

Помимо этого, на условиях договора лизинга с ООО «УЛФ-Финанс» декларант пользуется Toyota Rav-4 Hybrid 2018 г.в.

Кандидат на должность, в частности, задекларировала наличными $378 тыс., EUR 877 тыс. и 1,5 млн грн. Почти 1 млн грн она одолжила третьим лицам.

Эргюль Сюлейман Оузхан располагает, среди прочего, вкладами в размере $147 тыс. и EUR16,9 тыс. в турецком Garanti bank, также $285 тыс. и EUR710 тыс. наличными.

Ранее народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура сообщил, что рассмотрение вопроса о кадровых ротациях в Кабинете министров, связанных, в частности, с отставками некоторых министров, пока отложено, хотя кадровые ротации точно будут в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что пропрезидентская фракция будет опираться на мнение главы государства по поводу тех или иных министров.
ForUm

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