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Полицейские города Калиш Великопольского воеводства задержали трех медсестер, выдававших фальшивые справки о вакцинации от коронавируса.

Об этом пишет RMF 24, передает Европейская правда.

Это один из первых подобных случаев в Польше. По неофициальным данным, задержанные женщины – медсестры, работавшие в центре вакцинации.

Вместе они договорились выдавать сертификаты, подтверждающие получение пациентом вакцины без предварительного введения препарата. За эту услугу брали большие деньги, сумма не уточняется.

Офицеры полиции задержали женщин во время совершения преступления. Пока что полиция практически не комментирует это дело. Расследованием занялась районная прокуратура Калиша.

Как сообщалось, в Германии известно примерно о 2000 делах о подделке ковид-сертификатов.
ForUm

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