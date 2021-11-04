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Укрзализныця поднимает тарифные ставки и должностные оклады железнодорожников на 10% с 1 декабря 2021 года. Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин.

«Позитивные операционные и финансовые результаты последних месяцев позволяют нам поднять заработную плату для железнодорожников. Наша главная цель – вернуть Укрзализныце репутацию стабильного работодателя и дать железнодорожникам достойные условия труда и высокий уровень дохода», – подчеркнул он.

Напомним, ранее поднятие заработных плат железнодорожников произошло с июня 2021 года.
ForUm

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