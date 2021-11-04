также в разделеСтолица
В Киево-Печерской лавре горела мастерская по росписи икон 6
Депутатов Киевсовета пускали на заседание только с COVID-сертификатом 9
В Киеве ночью горел ресторан 14
Киев окутает туман, водителей призвали к осторожности 10
Акция «антивакцинаторов» прошла без драк 14
Число новых случаев COVID-19 в Киеве перевалило за 2 тысячи 11
В Киеве проходит марш «антивакцинаторов» 60
Сегодня столичный транспорт будет работать дольше из-за футбола 17
В Киеве – рекорд смертности от COVID-19 77
Кличко: Локдаун в Киеве продлится минимум месяц 21
Октябрь в Киеве оказался холодным и одним из самых сухих 10
В «Жулянах» у пяти человек обнаружили фейковые COVID-сертификаты 10
В Киеве за сутки обнаружили 495 больных COVID-19. Умерли 39 человек 10
С 1 ноября в Киеве вводят единый скоростной режим 41
В Киеве горела квартира, есть погибший 16
В аэропорту «Борисполь» у пассажиров обнаружили поддельные COVID-сертификаты 46
На НСК «Олимпийский» в Киеве откроют пункт вакцинации 11
В Киеве – 1616 новых больных COVID-19, умерли 46 человек 12

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1836 больных коронавирусом. 41 человек скончался, сообщил мэр Виталий.

«1836 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек скончался. Всего за период пандемии в Киеве 6378 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 265 395», – сообщил Кличко.

Среди умерших: 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет.

В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом и 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 232 674 жителя столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 414, в Дарницком – 296 и в Святошинском районе – 188 случаев», – отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3089 грн.
39
Теги