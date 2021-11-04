В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1836 больных коронавирусом. 41 человек скончался, сообщил мэр Виталий.

«1836 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 41 человек скончался. Всего за период пандемии в Киеве 6378 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 265 395», – сообщил Кличко.

Среди умерших: 1 мальчик 8 лет, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет.

В больницы столицы госпитализировали 255 больных коронавирусом и 303 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровел за прошедшие сутки 941 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 232 674 жителя столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Деснянском районе – 414, в Дарницком – 296 и в Святошинском районе – 188 случаев», – отметил Кличко.