Ученые прогнозируют, что пандемия может завершиться в ряде стран уже в следующем году и перейти в форму сезонной болезни.

Об этом идет речь в материале Reuters на основе более десяти интервью с медиками и учеными, пишет Укринформ.

Прежде всего, ученые предупреждают, что SARS-CoV-2 остается непредсказуемым вирусом, который постоянно мутирует и распространяется среди невакцинированного населения. Впрочем, они отмечают, что вряд ли стоит ожидать апокалиптического сценария, в котором вирус будет мутировать слишком быстро для образования иммунитета. Большинство опрошенных экспертов уверены, что худший этап пандемии закончится уже в следующем году.

«Мы считаем, что еще до конца 2022 года ситуация с вирусом вернется в состояние контролируемой… и мы сможем значительно снизить количество тяжелых случаев болезни и смертей», - заявила глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керхове.

По планам ВОЗ, до конца 2022 года 70% населения мира будет вакцинировано.

«Если мы достигнем этой отметки, то будем в кардинально иной ситуации с точки зрения эпидемиологии», – отметила ван Керхове.

По словам еще одного ученого, гарвардского эпидемиолога Марка Липситча, переход от пандемии к состоянию эндемического заболевания будет различаться в каждой стране в зависимости от уровня иммунитета среди населения и наличия вакцин.

Другие его коллеги высказываются о том, что со временем COVID-19 может стать просто сезонной болезнью, которая уже не будет столь угрожающей населению.

Также эксперты считают, что первыми от пандемии оправятся страны, где сочетаются высокий уровень вакцинации и уровень естественного иммунитета среди людей, переболевших COVID-19. Среди этих стран называют Соединенные Штаты, Соединенное Королевство, Португалию и Индию.

Согласно отчету ВОЗ от 26 октября, за последние три месяца наблюдается снижение количества заболеваний и смертей от COVID-19 в большинстве регионов мира. Впрочем, это не касается Восточной Европы, где наблюдается новая вспышка штамма «Дельта», в частности, в странах с низким уровнем вакцинации, таких как Россия или Румыния.