Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – Барицитиниб и Сотровимаб.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВОЗ.

Барицитиниб – синтетический лекарственный препарат, который относится к группе ингибиторов янускиназ и применяется перорально. Его «настоятельно рекомендуют» пациентам с тяжелым или критическим течением заболевания в сочетании с кортикостероидами.

Группа экспертов считает, что он улучшает выживаемость и уменьшает потребность в вентиляции легких.

Второй – препарат моноклональных антител Сотровимаб – рекомендуют для людей с нетяжелым течением коронавируса, но с высоким риском госпитализации.

Эти рекомендации основаны на новых доказательствах семи исследований, в которых участвовали более 4000 пациентов с разным течением болезни.

В то же время эффективность препаратов против новых вариантов, в частности штамма Омикрон, до сих пор не определена, говорится в сообщении.