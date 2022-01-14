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Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – Барицитиниб и Сотровимаб.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВОЗ

Барицитиниб – синтетический лекарственный препарат, который относится к группе ингибиторов янускиназ и применяется перорально. Его «настоятельно рекомендуют» пациентам с тяжелым или критическим течением заболевания в сочетании с кортикостероидами.

Группа экспертов считает, что он улучшает выживаемость и уменьшает потребность в вентиляции легких.

Второй – препарат моноклональных антител Сотровимаб – рекомендуют для людей с нетяжелым течением коронавируса, но с высоким риском госпитализации.

Эти рекомендации основаны на новых доказательствах семи исследований, в которых участвовали более 4000 пациентов с разным течением болезни.

В то же время эффективность препаратов против новых вариантов, в частности штамма Омикрон, до сих пор не определена, говорится в сообщении.
ForUm

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