Всемирная организация здравоохранения рекомендовала к применению два новых препарата для лечения коронавирусной инфекции – Барицитиниб и Сотровимаб.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ВОЗ.
Барицитиниб – синтетический лекарственный препарат, который относится к группе ингибиторов янускиназ и применяется перорально. Его «настоятельно рекомендуют» пациентам с тяжелым или критическим течением заболевания в сочетании с кортикостероидами.
Группа экспертов считает, что он улучшает выживаемость и уменьшает потребность в вентиляции легких.
Второй – препарат моноклональных антител Сотровимаб – рекомендуют для людей с нетяжелым течением коронавируса, но с высоким риском госпитализации.
Эти рекомендации основаны на новых доказательствах семи исследований, в которых участвовали более 4000 пациентов с разным течением болезни.
В то же время эффективность препаратов против новых вариантов, в частности штамма Омикрон, до сих пор не определена, говорится в сообщении.
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