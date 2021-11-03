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В четверг в Украине будет ветрено.

Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной и многих центральных областях, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Увеличение скорости ветра всего на 1м/с ощутимо снижает температуру воздуха на 5 градусов.

Дождей завтра в большинстве областей практически не будет, за исключением крайнего запада Украины.

Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части –  +14+19 градусов.

В целом в Украине будет нехолодно –  +10+15 градусов.

Теплой удержится погода в пятницу, похолодает на Севере, Западе в субботу-воскресенье, 6-7 ноября.

В Киеве завтра, в четверг, дождя не ожидается.

 Будет ветрено и достаточно тепло, до +12+14 градусов.

В пятницу в столице потеплеет до +16 градусов!

9-10 ноября существенно похолодает.

«Если вы еще не запутались окончательно, напоминаю – завтра и послезавтра теплее, на выходных – холоднее, в понедельник – теплее, со вторника – похолодание», - написала синоптик.
ForUm

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