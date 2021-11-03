МВД Беларуси признало экстремистским формированием интернет-ресурс «Белсат», который освещал массовые протесты в стране.
«Решением Министерства внутренних дел признана экстремистским формированием и запрещена деятельность на территории Республики Беларусь группы граждан, объединенных посредством интернет-ресурсов «БЕЛСАТ», - сообщается в Telegram МВД Беларуси.
Там отметили, что обновили перечень «организаций, формирований, индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности».
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