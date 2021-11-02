Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску Дмитрия Ламзы к Минздраву о признании противоправным и недействительным приказ об утверждении перечня профессий, работники которых подлежат обязательной вакцинации.

Суд будет рассматривать дело по правилам общего искового производства, сообщила пресс-служба ОАСК. Подготовительное судебное заседание – 25 ноября.

Напомним, истец просит Окружной административный суд города Киева признать противоправным и недействительным приказ Министерства здравоохранения Украины, датированный 4 октября 2021 года «Об утверждении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам».