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Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск к Кабинету Министров Украины, истцом указанный Дмитрий Ламза.

Как сообщила пресс-служба суда, истец просит отменить постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 №1236 (в редакции от 24.09.21) «Об установлении карантина и введения ограничительных противоэпидемических мероприятий с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV 2» в части, касающейся посещения учебных заведений соискателями образования.

В частности, согласно оспариваемым положениям, в случае установления «желтого» уровня эпидемической опасности детям будет разрешено посещать дошкольные, специальные заведения, 1-4 классы учреждений общего среднего образования, а также учебные заведения, в которых работает не менее 80% работников, имеющих документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, отрицательный тест и тому подобное. А в случае установления «красного» уровня - все работники должны иметь один из вышеуказанных документов.

По мнению истца, положения обжалуемого постановления являются дискриминационными по отношению к работникам образования.

Сейчас суд решает вопрос открытия производства по делу.
ForUm

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