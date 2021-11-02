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В этом году созданы необходимые условия для работы бизнеса в условиях карантина, основная из них – это вакцинация, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Запорожскую область.

«Поскольку мы не вводим локдаун, закрытие бизнеса не происходит. Наша цель – вакцинировать население, коллективы. В этих условиях предприниматели будут работать без дополнительных ограничений», — отметил глава правительства.

Шмыгаль заявил, что правительство продолжает вести диалог с бизнесом о возможной поддержке со стороны государства в условиях пандемии. Наибольшее количество беспокоящих предпринимателей вопросов касается расширения доступности к кредитным ресурсам, уменьшения арендной платы и вопроса коммунальных тарифов.

По словам Шмыгаля, правительством предпринят ряд шагов в направлении поддержки бизнеса.

«Правительством облегчен доступ к кредитным средствам по программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Осуществлен ряд облегчений для получения этих денег, в частности, что касается финансового лизинга и разрешения ФЛП пользоваться этой программой», — подытожил премьер-министр.
ForUm

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