«Газпром» отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и Regional Booking Platform.

В этом году компания предпочитает воздерживаться от долгосрочного бронирования, предпочитая в основном месячные контракты, пишет Интерфакс.

Рынок вяло отреагировал на итоги аукциона: цена в первый момент подскочила с $803 до $821 за тысячу кубометров, но мгновенно пошла вниз – еще ниже уровня до аукциона – до $796 тысячу кубометров.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Их заменило прозрачное аукционное бронирование, чтобы исключить лишние издержки за бронирование избыточных мощностей из цены газа. В итоге грузоотправители вольны бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо.

Украина

«Оператор газотранспортной системы Украины» распределил предлагаемые мощности по двум маршрутам: на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» было предложено 9,8 млн куб. м в сутки, и еще 5,2 млн куб. м в сутки – на ГИС «Сохрановка». Все они остались невостребованными.

У «Газпрома» действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 млрд куб. м – это 109 млн куб. м в сутки.

Польша

Также «Газпром» не стал бронировать на первый квартал мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа». Газопровод «Ямал-Европа» протяженностью свыше 2 тыс. км может прокачивать до 33 млрд куб. м в год. Польским 683-километровым участком владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, и он управляется национальным газотранспортным оператором Gaz-System. Долгосрочный договор «Газпрома» на транзит через Польшу закончился год назад. С тех пор его мощности распределяются на основе аукционного бронирования. На газовый год с октября 2020 по сентябрь 2021 года «Газпром» забронировал мощности на годовом аукционе. Далее компания бронировала часть мощностей магистрали на месячных аукционах.