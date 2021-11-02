Министерство цифровой трансформации в сотрудничестве с АО «Укрзализныця» запустило пункт помощи по получению СOVID-сертификатов в центре вакцинации на Центральном железнодорожном вокзале Киева. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе УЗ.

Теперь пассажиры, получившие прививку в центре вакцинации на киевском вокзале, могут на месте обратиться к команде специалистов «Дии» и решить вопрос о генерировании СOVID-сертификата в соответствующем приложении или на портале.

Кроме того, в пункте вакцинации на киевском вокзале можно распечатать сертификат о вакцинации с QR-кодом — этот документ также дает право на посадку в поезд.

Напомним, недавно процесс генерации COVID-сертификатов был упрощен: получить документ можно без использования электронной подписи. Все, что нужно сделать – обновить приложение «Дия» до последней версии, зайти в него (или на портал Дия) и нажать «Получить сертификат». После этого сертификат сгенерируется автоматически, подписывать запрос на его получение лицом больше не нужно.

АО «Укрзализныця» в связи с изменениями, вступившими в силу с 21 октября 2021 г. и для улучшения доступа пассажиров к железнодорожным пассажирским перевозкам открыло 31 пункт бесплатной вакцинации на железнодорожных вокзалах страны.

По состоянию на 2 ноября бесплатную прививку получили уже более 26 тысяч желающих по всей стране. Пассажиры, имеющие справку о получении одной или двух доз вакцины, могут свободно путешествовать по железнодорожному транспорту.

Как сообщалось ранее, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 1236 с 21 октября 2021 меняются правила перевозок пассажиров во время карантина. Кроме билета и документа, удостоверяющего личность для проезда поездами дальнего следования, пассажиры должны иметь: