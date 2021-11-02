также в разделеЭкономика
Кабмин рассматривает несколько направлений поддержки бизнеса в карантин 9
Газпром отказался бронировать на I кв-2022 мощности через Украину и Польшу 13
Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении 27
Министр экономики подал в отставку 24
Украинская «дочка» Сбербанка сменит название 35
В Украине 10 млн га земли обрабатывается неофициально – это шестая часть страны 13
Украина и Турция надеются подписать ЗСТ в феврале 2022 19
Россия прекращает поставки энергетического угля в Украину 79
Минэнерго планирует в ноябре импортировать 562 тысячи тонн угля 20
Шмыгаль обещает неизменную цену на газ для людей до конца отопительного сезона 13
НБУ аннулировал все лицензии страховой компании из-за отказа от проверки 20
СМИ: Украина разрешит импорт электроэнергии из РФ и Беларуси в ноябре 186
АМКУ оштрафовал на 200 млн поставщиков продуктов питания в школы 16
В ФРГ сделали еще один шаг к сертификации «Северного потока - 2» 64
Завод «Большевик» продали на аукционе за 1,4 миллиарда 36
Правительство утвердило новый состав правления Укрзализныци 23
Шмыгаль рассказал, куда направят второй транш от ЕС 37
Посол: «Газовое» предложение Украины передали министерству экономики и энергетики ФРГ 48

По инициативе президента Украины тариф на электроэнергию для 80% украинских семей был снижен до 1,44 грн за кВт⋅час с 1 октября этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Он отметил, что для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 кВт·ч тариф на электроэнергию остался без изменений.

«Тарифы на электроэнергию для населения устанавливает правительство, и в Украине этот тариф самый низкий среди всех европейских стран. Более того, с 1 октября было принято решение о понижении тарифов на электроэнергию, и мы не планируем их повышать. Правительство понимает, что в условиях коронакризиса необходимо поддержать людей», — заявил Шмигаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что цена электроэнергии для промышленности в Украине определяется по рыночным принципам: на основе прямых договоров или на бирже. В октябре цены на спотовых рынках Украины были существенно ниже европейских.

«В Европе и мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на энергоносители ростут рекордными темпами. Цена на газ достигла исторических максимумов. Цены на уголь выросли в пять раз за прошлый год. В то же время в октябре в Украине цены на электроэнергию для промышленности были на 25% ниже, чем в Польше, и более чем вдвое ниже цен в Румынии и Венгрии», — подчеркнул глава правительства.

Справка:

Цена в ОЭС Украины в октябре в среднем составила 82 евро/МВтч.

Цена на спотовом рынке Польши в октябре - 103 евро/МВтч.

Цена на спотовом рынке Словакии в октябре - 151 евро/МВт·час

Цена на спотовом рынке Румынии в октябре -192 евро/МВт·ч

Цена на спотовом рынке Венгрии в октябре - 197 евро/МВт·час
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
11
Теги