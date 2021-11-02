По инициативе президента Украины тариф на электроэнергию для 80% украинских семей был снижен до 1,44 грн за кВт⋅час с 1 октября этого года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время рабочей поездки в Запорожскую область.

Он отметил, что для домохозяйств с месячным уровнем потребления более 250 кВт·ч тариф на электроэнергию остался без изменений.

«Тарифы на электроэнергию для населения устанавливает правительство, и в Украине этот тариф самый низкий среди всех европейских стран. Более того, с 1 октября было принято решение о понижении тарифов на электроэнергию, и мы не планируем их повышать. Правительство понимает, что в условиях коронакризиса необходимо поддержать людей», — заявил Шмигаль.

Также премьер-министр подчеркнул, что цена электроэнергии для промышленности в Украине определяется по рыночным принципам: на основе прямых договоров или на бирже. В октябре цены на спотовых рынках Украины были существенно ниже европейских.

«В Европе и мире сейчас наблюдается энергетический кризис. Цены на энергоносители ростут рекордными темпами. Цена на газ достигла исторических максимумов. Цены на уголь выросли в пять раз за прошлый год. В то же время в октябре в Украине цены на электроэнергию для промышленности были на 25% ниже, чем в Польше, и более чем вдвое ниже цен в Румынии и Венгрии», — подчеркнул глава правительства.

Справка:

Цена в ОЭС Украины в октябре в среднем составила 82 евро/МВтч.

Цена на спотовом рынке Польши в октябре - 103 евро/МВтч.

Цена на спотовом рынке Словакии в октябре - 151 евро/МВт·час

Цена на спотовом рынке Румынии в октябре -192 евро/МВт·ч

Цена на спотовом рынке Венгрии в октябре - 197 евро/МВт·час