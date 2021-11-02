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Администрация президента США провела консультации по ситуации на украинско-российской границе, сообщил на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«За прошедшие выходные мы имели возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу Украины и убедиться, что мы защищаем и поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. И мне больше нечего добавить на данный момент», – ответил Салливан на вопрос о том, «каков уровень обеспокоенности новой российской военной концентрацией на границе Украины», передает Радио Свобода.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на свои источники сообщала, что официальные лица в США и Европе в последние недели отмечают «наращивание Россией войск на границе с Украиной» после российско-белорусских военных учений «Запад 2021», что вызывает обеспокоенность.

Министерство обороны Украины опровергло эту информацию, указав, что по состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована.
ForUm

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