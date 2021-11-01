Сбербанк России принял решение изменить название украинского дочернего банка на АО «Международный резервный банк» (МР банк), следует из материалов, размещенных на сайте АО «Сбербанк» (Киев).

Украинский Сбербанк еще в 2018-2019 годах подал заявки в «Укрпатент» на регистрацию названий «Международный резервный банк» (МРБ) на украинском, русском и английском языках, а также на связанные с этим торговые знаки, следует из материалов Украинского патентного ведомства, сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Сбербанк России рассматривает различные варианты развития событий в отношении украинского дочернего банка, не исключает принятия решения по нему до начала 2022 года. Как сообщил журналистам в середине сентября 2021 года президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф, на тот момент очевидного решения не было. «У нас есть решение суда в отношении неиспользования нашего бренда, и сейчас мы занимаемся ренеймингом нашей украинской «дочки», но там с 1 июля вступили в силу еще новые санкции, которые делают формально процесс продажи для нас чрезвычайно тяжелым и добавляют, конечно, неопределенности судьбе наших украинских активов», - добавил тогда глава Сбербанка.

Верховный суд Украины в августе 2021 года поддержал позицию Ощадбанка и запретил украинской «дочке» крупнейшего российского банка использовать торговую марку «Сбербанк» в Украине.

Сбербанк России в третьем квартале 2021 года классифицировал активы дочернего банка в Украине как заблокированные из-за законодательных ограничений, не позволяющих полноценно распоряжаться ими. В результате материнский банк создал резервы под эти активы на 33,3 млрд рублей.

Украинский Сбербанк (до этого - банк «НРБ») основан в 2001 году. Его единственным собственником является Сбербанк России.

Согласно данным НБУ, по состоянию на 1 сентября 2021 года Сбербанк по размеру общих активов занимал 10-е место (61,88 млрд грн.) среди 72 действовавших в Украине банков.