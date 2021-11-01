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На полях Конференции ООН по изменению климата COP26 в Глазго (Великобритания) президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Эмиром Государства Катар Тамимом бин Хамадом Аль Тани. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ОП.

Собеседники обсудили возможность активизации двусторонней торговли, а также механизмы реализации договоренностей, достигнутых во время визита Зеленского в Катар в апреле 2021 года, в частности, в продовольственной и инвестиционной сферах.

«Одна из главных наших общих задач – активизация торгово-экономического сотрудничества», – отметил Зеленский.

Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросу развития военно-технического сотрудничества между странами.

Также собеседники обсудили возможность и условия поставки в Украину катарского сжиженного газа.

Кроме того, Зеленский поблагодарил катарскую сторону за помощь в эвакуации граждан Украины с территории Афганистана и отметил важность дальнейшего сотрудничества в этом направлении.

Президент возобновил приглашение Эмиру Катару посетить Украину с визитом.

 
ForUm

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