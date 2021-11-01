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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 495 больных коронавирусом. 39 человек скончались, сообщил мэр Виталий Кличко.

«495 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 39 человек скончались. Всего за период пандемии в Киеве 6208 летальных исходов от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 259 797», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 88 больных коронавирусом и 235 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 246 человек. В общей сложности коронавирус преодолели 229 446 жителей столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Оболонском районе – 122, в Днепровском – 115, и в Святошинском районе – 88 случаев», – отметил  Кличко.
ForUm

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