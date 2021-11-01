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АО «Укрзализныця» получило первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства госбюджета.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе компании, вагоны уже прошли в Киеве финальную приемку специалистами филиала «Пассажирская компания».

По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены УЗ до конца 2021 года.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить и поставить «Укрзализныци» 51 купейный вагон, 12 спальных вагонов, 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В 2021 году в бюджете Украины предусмотрено выделение 3 млрд грн на обновление подвижного состава для пассажирских перевозок.
ForUm

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