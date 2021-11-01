При выборе квартир для долгосрочной аренды мы зачастую руководствуемся такими принципами, как стоимость арендной платы и расстояние до места работы. Однако важно обращать внимание и на другие нюансы, включая инфраструктуру, экологическую обстановку и безопасность района. Учитывая все эти критерии, эксперты по недвижимости выделили 4 лучших района в Днипре для аренды жилой недвижимости.

1. Соборный

Если вас интересует аренда квартиры Днепр наполнен различными вариантами во всех районах города. Оценить выбор вы можете на онлайн-сервисе OLX, где вы найдете предложения как от риелтора, так и от владельцев недвижимости. При этом лучшим местом для жизни эксперты называют Соборный район, среди преимуществ которого

развитая инфраструктура;

парковая зона;

безопасность.

Соборный находится в центре города, и этим все сказано. Правда, стоимость жилья здесь будет соответствующая месторасположению.

2. Центральный

Самый центр города, в котором собраны все необходимые банки, образовательные учреждения, кафе и другие инфраструктурные объекты. Если вы работаете неподалеку – это будет идеальным вариантом, так как вы сэкономите на дороге. Однако на арендной плате сэкономить не получится, так как Центральный район достаточно затратный в этом плане. Одним из главных преимуществ жилого массива называют парк им. Глобы, где вы сможете отдохнуть как в будние, так и в выходные дни.

3. Шевченковский

Не совсем центр, но и не окраина. Этот район также называют «Бабушкинским», и он привлекает широким выбором жилья. Это могут быть элитные новостройки и привычные «хрущевки» с умеренной арендой. Здесь также все рядом: магазины, супермаркеты, транспортные развязки и др.

4. Победа

Этот жилмассив развивается наиболее динамично среди всех районов Днепра. Огромная парковая зона и близость реки добавляют привлекательности для жизни. Также в ЖМ «Победа» отличная транспортная развязка, высокий уровень безопасности и хорошая инфраструктура.

Также среди лидеров стоит отметить Новокодакский район, хотя комфорт проживания здесь во многом зависит от завода им. Петровского.