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Грузинская оппозиция анонсировала первую акцию протеста после оглашения предварительных результатов местных выборов в Грузии.

Об этом сообщил глава партии Единое национальное движение Ника Мелия на брифинге.

«Вчера борьба не закончилась — вчера борьба только началась. Мы собираемся бороться очень решительно, непоколебимо, мирно. Сегодня в 19:00 вечера мы ждем вас на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту территории, чтобы поговорить об этом конкретном плане, и чтобы ни у кого не было иллюзии что сфальсифицированные, насильственные, украденные выборы сойдут кому-либо с рук», — заявил он.

Перед этим Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала предварительные результаты голосования второго тура местных выборов.

Как сообщает Эхо Кавказа, в 19 из 20 городов страны выигрывают кандидаты от правящей партии Грузинская мечта, кандидат от оппозиционного ЕНД побеждает в только в одном городе — Цаленджихе.

На данный момент в большинстве городов и муниципалитетов подсчитаны данные со 100% участков, в Тбилиси — 99,87%.

Первый тур выборов состоялся 2 октября. Грузинская мечта в голосовании по партийным спискам получила 46,7% голосов и победила в 44 муниципалитетах из 64. Второе место заняла политсила задержанного экс-президента страны Михеила Саакашвили Единое национальное движение.

Сам политик накануне второго тура выборов заявил, что его жизнь зависит от их результатов.
ForUm

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