Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX в очередной раз переносят запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Начало операции запланировано на 3 ноября.
Об этом пишет пресс-служба NASA.
Отмечается, что запуск был перенесен из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США.
Уже 3 ноября, согласно данным метеорологических служб, с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.
Добавим, что начало операции запланировано на 08:10 по киевскому времени.
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