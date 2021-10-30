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Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и SpaceX в очередной раз переносят запуск космического корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Начало операции запланировано на 3 ноября.

Об этом пишет пресс-служба NASA.

Отмечается, что запуск был перенесен из-за штормового предупреждения в долине Огайо на северо-востоке США.

Уже 3 ноября, согласно данным метеорологических служб, с 80% вероятностью ожидаются благоприятные погодные условия на месте запуска.

Добавим, что начало операции запланировано на 08:10 по киевскому времени.
ForUm

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