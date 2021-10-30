В МИД Украины заявили, что «категорически отвергают» утверждение заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенко о якобы "дискриминации" поляков в Украине.
Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в комментарии НВ.
«Использование подобных утверждений относительно положения польского сообщества в Украине, по меньшей мере, некорректно. Оно вводит в заблуждение наши общества, не отражает реального состояния дружеских и партнерских отношений Украины и Польши», — сказал Николенко.
Представитель украинского МИД призвал польскую сторону «воздерживаться от политических оценок, диссонирующих с реальными намерениями и шагами сторон для укрепления партнерства Украины и Польши в разных сферах».
Как сообщалось, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.
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