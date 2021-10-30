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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский заявил, что в Украине подвергаются дискриминации их граждане. Он отметил, что этому предшествуют объективные и субъективные факторы.

Об этом сообщает Wiadomosci.

«Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова», - сказал Шинковский.

По его словам положение поляков в Украине меняется "на худшую сторону из-за объективных и субъективных факторов".

Он считает одним из факторов социально-экономическую ситуацию, которая побуждает людей польского происхождения в Украине эмигрировать.

«Польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи», - отметил Шинковский.

Вместе с тем второй причиной он называет пандемию коронавируса.

«Украина занимает второе место в Европе по смертности от COVID-19, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают», - указал заместитель главы МИД Польши.

По его словам, субъективными факторами ухудшения положения Поляков является "неблагоприятный для них закон о языке, также прославление людей, связанных с Волынской трагедией, и остановка эксгумации польских жертв".

В свою очередь он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.
ForUm

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