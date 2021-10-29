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Потери от пандемии за сутки приближаются к потере военных во время Второй мировой войны. Поэтому и чиновники, и бизнес, и граждане должны принимать меры, чтобы увеличить количество привитых, заявил президент Владимир Зеленский.

«Мы с вами сегодня свидетели очередной мощной волны коронавируса, волны Дельта и появления новых штаммов. Каждый день – антирекорды во всем мире, и мы не исключение. Каждый день в Украине антирекорды и заболевших, и, к сожалению, умерших», – сказал он в рамках рабочей поездки в Одесскую область.

«Мы понимаем, что выход один – вакцинация. Следует увеличивать процент вакцинированных людей, чтобы выйти из этого коллапса. Руководители на местах очень вас прошу засыпать и просыпаться с этой темой», – призвал глава государства.

Президент напомнил, что на прошедшем заседании Совета национальной безопасности и обороны была поставлена ​​задача увеличить количество прививок против коронавируса до 300 тысяч в сутки. И на сегодняшний день в Украине уже делают около 290 тысяч прививок, но нужно еще активнее наращивать темпы вакцинации, ведь увеличивается количество больных и смертей.

В этом контексте Зеленский поблагодарил СМИ, в том числе центральные, которые присоединились к кампании по донесению до людей информации о важности и безопасности вакцинации.

«Я очень прошу, чтобы мы все выключили соцсети по этому вопросу и включили мозг. Надо вакцинироваться – на сегодняшний день это не «страшилки», это единственное решение. Я хочу, чтобы мы не боялись этих «страшилок» в СМИ и соцсетях, а боялись этого вируса», – сказал глава государства и добавил, что сейчас во всем цивилизованном мире отношение человека к вакцинации становится почти показателем его грамотности и осведомленности.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что представители Кабинета Министров и ОП будут чаще посещать регионы Украины, контролировать и помогать в решении проблемных вопросов на местах.
ForUm

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