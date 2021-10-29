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Действия президента Владимира Зеленского могут привести Украину к диктатуре. Об этом свидетельствуют его поступки, пишет политический обозреватель Сергей Руденко.

Он отмечает, что практически вся власть в стране впервые за 30 лет ее независимости оказалась в руках одного человека. После ошеломляющего успеха на президентских выборах и его партии – на парламентских – Зеленский получил полный контроль над Верховной радой, правительством включая силовой блок, Генпрокуратурой и так далее.

Вместо обещанных Зеленским реформ Украина увидела их имитацию, утверждает Руденко. При этом высокие посты во властных структурах достались не выпускникам Гарварда или Стэнфорда, а друзьям нынешнего президента.

"То он публично отчитывает таможенников и местных чиновников, то пытается примерить роль Робин Гуда в отношениях с украинскими олигархами, а то с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН сравнивает эту организацию с супергероем на пенсии. Шестой президент Украины, к сожалению, упустил еще один шанс - быть непохожим на постсоветских правителей. Без кортежей, без госдач, без коррупции и попыток еще при жизни соорудить себе памятник", – отмечает эксперт.

По его словам, в "Слуге народа" сформировался настоящий культ личности Зеленского. В монобольшинстве наблюдается четкое разделение на "своих" и "чужих", при котором первым – все, а вторым – ничего.

Зеленский в своих решениях и действиях опирается только на один орган - Совет национальной безопасности и обороны во главе с его секретарем Алексеем Даниловым, который стал личным "карающим мечом" президента.

Совбез вводит санкции в отношении контрабандистов, "воров в законе", украинских СМИ, занимается энергетической безопасностью, коронавирусом и олигархами. При этом законность решений СНБО, которое позволяет Зеленскому "рулить страной", юристы ставят сомнение.

"А поэтому к заявлению секретаря СНБО о необходимости превращения Украины в жесткую президентскую республику надо отнестись серьезно. Сказанное - не личное мнение Данилова, как это пытается подать окружение Зеленского. Похоже, его команда зондирует общественное мнение по поводу расширения президентских полномочий. И кому как не секретарю СНБО, "карающему мечу" Зеленского, позаботиться об этом? Ведь будущее самого Данилова напрямую зависит от того, кем и в каком статусе через два с половиной года окажется Владимир Зеленский", – констатирует Руденко.

 
ForUm

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