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С 31 октября поезда на территории Украины будут курсировать по зимнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается с учетом этого перехода, напомнили в пресс-службе УЗ.

В связи с переходом на зимнее время 31 октября 2021 в 4:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад.

В билетах на поезда формирования Укрзализныци указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, запланировавшим поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей, следует быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.

Напомним, переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 г. № 509 «О порядке исчисления времени на территории Украины».

С графиком движения пассажирских поездов можно ознакомиться на официальном сайте Укрзализныци.
ForUm

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