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Комитет избирателей проанализировал выполнение публичных обещаний Зеленского за первые 2,5 года пребывания на посту президента. Во внимание приняты наиболее громкие обещания главы государства: по борьбе с коронавирусом, окончанию войны, снижению тарифов и т.д.

По данным анализа КИУ большинство ключевых обещаний Зеленского не было выполнено, сообщили ForUm’у в пресс-службе организации.

К примеру, год назад Зеленский заявлял: «Украина должна быть среди первых стран, которые могут закупить вакцину. Мы должны думать об этом уже сейчас». Однако это обещание не было реализовано. По состоянию на 29 октября в Украине вакцинировано двумя дозами всего 16% граждан, что является одним из самых низких показателей в Европе. Как и не было выполнено обещание по вакцинации 50% украинцев ко Дню Независимости.

Также год назад Зеленский заявлял о разработке уникальной украинской вакцины от COVID: «Она – уникальная. Это не пафос и не популизм». Однако на данный момент отсутствует какая-либо публичная информация о ее запуске. В мае 2021 года эпидемиолог и доктор медицинских наук Михаил Фаворов, владеющий компанией, которая должна разрабатывать украинскую вакцину, заявил, что «средства на нее не были выделены».

В июле 2019 г. во время парламентской кампании Зеленский обещал снизить коммунальные тарифы, а также освободить от оплаты тарифов граждан старше 70 лет: «Мы это обязательно сделаем (ред. – снизим тарифы). Мы уже снизили тарифы, мне кажется, на 12%. Это мало, но это первый шаг… Сейчас находят наши ребята экономическую модель, как людям, которым за 70 лет, не платит коммуналку». Эти обещания выполнены не были. По данным Госстата, в течение 2020 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Украине выросли на 35%.

Также не было выполнено обещание президента не допустить роста цен на продукты питания и жесткие меры для спекулянтов: «Поскольку призывы к совести некоторых продавцов не помогли, будет пакет жестких мер, который испортит планы всем спекулянтам», - заявлял Зеленский в марте 2020 года.

Кроме того, в октябре 2019 года Зеленский заявлял, что «мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва», а в феврале 2020 года обещал «лавину по инвестициям». Также не реализовано обещание президента «построить на берегу Черного моря совершенно новый город-курорт».

Зеленскому в основном не удалось выполнить обещания по установлению мира. В частности, не были поддержаны международные инициативы Зеленского по пересмотру текста Минских договоренностей, вовлечению США и Великобритании в нормандский формат, предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО.

Также не реализовано заявление об установлении действенного режима прекращения огня на Донбассе. При этом еще в апреле 2020 года Зеленский заявлял: «Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Я говорил, что готов ждать год. Если Минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел».
ForUm

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