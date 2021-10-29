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За сутки 28 октября в Украине зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 5 463 человека;
  • летальных исходов – 648;
  • выздоровело – 9 784 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 878 674 человека;
  • выздоровело – 2 421 495 человек;
  • летальных исходов – 66 852;
  • проведено ПЦР-тестирований – 14 306 108.

С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 17082799 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированные.
ForUm

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