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Согласно приказу Министра здравоохранения Болгарии, Украина внесена в красную зону. В связи с этим с 30 октября 2021 г. на территорию страны будут допускаться лица со статусом постоянного и долгосрочного проживания на территории Болгарии и члены их семей, сообщила пресс-служба Посольства.

Вышеупомянутые лица допускаются на территорию Болгарии после предъявления действительного цифрового COVID-сертификата ЕС о вакцинации или переносе болезни или аналогичного документа, одновременно с отрицательным результатом PCR-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19.

Дети от 12 до 18 лет, въезжающие на территорию Болгарии из страны, внесенной в красную зону, должны предъявить отрицательный результат PCR-теста на COVID-19, который сделан за 72 часа до въезда в страну и сертифицирован действительным цифровым COVID-сертификатом ЕС о тестировании на COVID-19 или аналогичным документом, содержащим те же данные, что и действительный цифровой COVID-сертификат ЕС о тестировании на COVID-19. В случае непредоставления такого документа, вышеупомянутые лица должны находиться на 10-дневном карантине.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления документов по COVID-19.
ForUm

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