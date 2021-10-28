В Сумах вечером 27 октября убили представителя «Правого сектора» Александра Иванину.

По словам спикера Нацполиции Сумщины Владимира Крупецких, сообщение об убийстве мужчины 1992 года поступило в полицию в 21:10. Предварительно – огнестрельное ранение. Полиция работает на месте.

В «Правом секторе» отметили, что Иванину убили возле собственного автомобиля.

«Около 9 часов Саша вместе с женой Аней подъехали на автомобиле к своему подъезду, Саня вышел из машины — полез в багажник за вещами. В это время неподалеку, на лавочке, сидел какой-то мужчина. Как описывает свидетель, увидел Саню, достал оружие и начал стрелять. Сделал несколько выстрелов. Скорее всего, это связано с антикриминальной деятельностью. Он публично освещал деятельность определенных лиц», — сказал представитель облячейки Сергей Супрун.