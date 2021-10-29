Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом, который был изображен как часть страны-оккупанта.
Об этом сообщило Посольство Украины в США.
«Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее посольство сообщило, что обратится в компанию Apple из-за неправильной карты.
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