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Приложение Apple Music for Artists исправило свои карты с Крымом, который был изображен как часть страны-оккупанта.

Об этом сообщило Посольство Украины в США.

«Прекрасная новость от наших партнеров в компании Apple. Сегодня они сообщили посольству, что карты в приложении Apple Music for Artists, ранее содержавшие ошибочное изображение Крыма как части РФ, исправлены. Крым – это Украина», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее посольство сообщило, что обратится в компанию Apple из-за неправильной карты.
ForUm

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