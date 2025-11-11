﻿
Рейтинги

Став відомий найдорожчий у світі бренд

Став відомий найдорожчий у світі бренд

Незважаючи на невелике падіння вартості, технологічний гігант зберігає лідерство; Microsoft та Amazon закріплюють позиції.

Американська корпорація Apple вкотре підтвердила свій статус найдорожчого бренду світу, очоливши престижний рейтинг Interbrand уже тринадцятий рік поспіль. Про це свідчать оприлюднені дані щорічного рейтингу.

Вартість бренду Apple, хоч і знизилася протягом року на 3,7%, все одно залишається недосяжною – 470,9 млрд доларів.

Топ-5 найдорожчих брендів світу за версією Interbrand

Позиція Бренд Вартість (млрд $) Річна зміна вартості
1 Apple 470,9 -3,7%
2 Microsoft 388,5 +10,2%
3 Amazon 319,9 +7,3%
4 Google 317,1 +8,9%
5 Samsung 90,5 -10,0%

Ключові моменти рейтингу

  • Microsoft та Amazon впевнено зберігають свої позиції, посідаючи друге та третє місця відповідно. Microsoft продемонстрував значне зростання вартості на 10,2% ($388,5 млрд), а Amazon подорожчав на 7,3% ($319,9 млрд).

  • Google (4 місце, $317,1 млрд) також показав зростання на 8,9%.

  • У першій десятці, крім лідерів, також представлені Toyota (6 місце, $74,2 млрд, +2%) та Coca-Cola (7 місце, $60,1 млрд, -1,9%). Samsung зафіксував падіння вартості на 10% до $90,5 млрд.

Рекордсмени зростання

Найбільш суттєвий ріст вартості за останній рік продемонстрували наступні бренди:

  • Nvidia: Зростання на +116% до $43,2 млрд (15 місце).

  • YouTube: Зростання на +61% до $48,4 млрд (13 місце).

  • Netflix: Зростання на +42% до $28 млрд (28 місце).

Нові обличчя

Цьогорічний рейтинг поповнився низкою нових гравців, серед яких:

  • BlacRock ($23,7 млрд, 31 позиція)

  • Booking.com ($23,5 млрд, 32 позиція)

  • Qualcomm ($20,1 млрд, 39 позиція)

  • GE Aerospace ($18,2 млрд, 44 позиція)

  • BYD ($8,1 млрд, 90 позиція)

Сукупна вартість брендів, що потрапили до топ-100, оцінюється у $3,6 трлн, що на 4,4% вище, ніж минулого року, підкреслюючи стійкість провідних світових брендів.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

AppleAmazonMicrosoftбренд
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Суспiльство 11.11.2025 12:03:04
Як швидко сплатити штрафи ПДР онлайн та перевірити поліс автоцивілки?
Читати
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Економіка 11.11.2025 11:53:59
«Укрзалізниця» розширила маршрут міжнародного потяга
Читати
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Культура 11.11.2025 11:32:10
116 мільйонів за добу: Майкл Джексон знову побив рекорд
Читати

Популярнi статтi