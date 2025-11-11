Став відомий найдорожчий у світі бренд

Незважаючи на невелике падіння вартості, технологічний гігант зберігає лідерство; Microsoft та Amazon закріплюють позиції.

Американська корпорація Apple вкотре підтвердила свій статус найдорожчого бренду світу, очоливши престижний рейтинг Interbrand уже тринадцятий рік поспіль. Про це свідчать оприлюднені дані щорічного рейтингу.

Вартість бренду Apple, хоч і знизилася протягом року на 3,7%, все одно залишається недосяжною – 470,9 млрд доларів.

Топ-5 найдорожчих брендів світу за версією Interbrand

Позиція Бренд Вартість (млрд $) Річна зміна вартості 1 Apple 470,9 -3,7% 2 Microsoft 388,5 +10,2% 3 Amazon 319,9 +7,3% 4 Google 317,1 +8,9% 5 Samsung 90,5 -10,0%

Ключові моменти рейтингу

Microsoft та Amazon впевнено зберігають свої позиції, посідаючи друге та третє місця відповідно. Microsoft продемонстрував значне зростання вартості на 10,2% ($388,5 млрд), а Amazon подорожчав на 7,3% ($319,9 млрд).

Google (4 місце, $317,1 млрд) також показав зростання на 8,9% .

У першій десятці, крім лідерів, також представлені Toyota (6 місце, $74,2 млрд, +2%) та Coca-Cola (7 місце, $60,1 млрд, -1,9%). Samsung зафіксував падіння вартості на 10% до $90,5 млрд.

Рекордсмени зростання

Найбільш суттєвий ріст вартості за останній рік продемонстрували наступні бренди:

Nvidia : Зростання на +116% до $43,2 млрд (15 місце).

YouTube : Зростання на +61% до $48,4 млрд (13 місце).

Netflix: Зростання на +42% до $28 млрд (28 місце).

Нові обличчя

Цьогорічний рейтинг поповнився низкою нових гравців, серед яких:

BlacRock ($23,7 млрд, 31 позиція)

Booking.com ($23,5 млрд, 32 позиція)

Qualcomm ($20,1 млрд, 39 позиція)

GE Aerospace ($18,2 млрд, 44 позиція)

BYD ($8,1 млрд, 90 позиція)

Сукупна вартість брендів, що потрапили до топ-100, оцінюється у $3,6 трлн, що на 4,4% вище, ніж минулого року, підкреслюючи стійкість провідних світових брендів.