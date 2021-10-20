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Министерство иностранных дел Украины поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться, почему в приложении Apple Music Крым изображен как часть России. Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко агентству Интерфакс-Украина.

«Министерство иностранных дел уже поручило посольству Украины в США обратиться к компании Apple, чтобы разобраться в этой ситуации», - сказал Николенко.

Он напомнил, что резолюции Генеральной Ассамблеи ООН четко требуют от всех сторон воздерживаться от действий, которые могут поставить под сомнение статус Крыма как неотъемлемой части территории Украины.
ForUm

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