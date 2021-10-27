Мэр Киева Виталий Кличко показал видео из реанимационного отделения Киевской городской клинической больницы №4, где лечат больных коронавирусом.

«Вирус стремительно обхватывает столицу. За прошедшие сутки в Киеве – более 1400 новых больных. Умерли 54 человека, среди которых годовалый мальчик. Более 560 госпитализированных в сутки. И количество больных, нуждающихся в госпитализации, растет. Подавляющее большинство из них – в тяжелом состоянии, – сообщил мэр столицы. – Как утверждают специалисты Киевской городской клинической больницы №4, одной из опорных для лечения пациентов с коронавирусом, 97% госпитализированных в это заведение – невакцинированы. Ежедневно в больнице принимают более 40 карет скорой помощи. И многие врачи, работающие в бригадах скорых, говорят о необходимости введения локдауна. Потому что от такого количества больных медики работают уже на грани своих возможностей», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что в больницах столицы подготовлено почти 6 тысяч коек для больных коронавирусом и город продолжает готовить дополнительные койки.

А из оборудованных подачей кислорода (а это 95% от общего количества) заполнены сегодня почти 66% коек.

«И с такими темпами распространения вируса мест с кислородом скоро может не хватать. Поэтому я обращаюсь ко всем: это не шутки и не легенды! Вирус – агрессивен и поражает всех – детей, молодежь, взрослых. И болезнь имеет более тяжелое течение. Берегите свое здоровье – соблюдайте элементарные правила безопасности, сделайте прививку! Это – единственный способ предотвратить столь стремительное распространение вируса, не допустить коллапса медицинской системы и сохранить жизнь людей», – подчеркнул Кличко.