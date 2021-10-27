Антимонопольный комитет Украины оштрафовал почти 200 млн грн заговорщиков на торгах по поставке продуктов образовательным учреждениям.

Как сообщила пресс-служба комитета, вынесено решение по двум делам, касающимся сговоров при участии в публичных закупках.

Эти компании и ФЛПы занимались поставкой продуктов питания учебным заведениям и другим заказчикам в Полтавской, Харьковской и Сумской области.

В первом деле пять субъектов хозяйствования: ООО «ТК «Мир продуктов», ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Севастьянова Е.С., ФЛП Сергиенко В.И. и ФЛП Муравьев Д.В. были признаны Временной административной коллегией АМКУ причастными к антиконкурентным согласованным действиям при участии в публичных закупках в течение 2017-2019 гг.

Комитет доказал, что указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в 60 различных тендерах, общей стоимостью более 245 млн грн. Благодаря заговору они устранили между собой конкуренцию, что исказило результаты торгов.

За это нарушение ООО «ТК «Мир продуктов», ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Сергиенко В.И. оштрафован Комитетом на общую сумму 99 817 249 грн.

При этом ФЛП Севастьянова Е.С. и ФЛП Меравьев Д.В. – прекратили предпринимательскую деятельность.

Во втором деле АМКУ признала группу из шести субъектов хозяйствования: ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Сергиенко В.И., ООО «Мари фудс», ФЛП Аврахова К.Г., ФЛП Ляшенко Я.А. и ФЛП Муравьев Д.В. виновными в сговоре во время проведения еще 27 публичных закупок на общую сумму почти в 50 млн грн. Речь также идет о периоде 2017-2019 гг.

За это нарушение ФЛП Мазаратий Н.И., ФЛП Сергиенко В.И., ООО «Мари фудс» оштрафовано на общую сумму 99 396 357 грн.

При этом ФЛП Аврахова К.Г., ФЛП Ляшенко Я.А. и ФЛП Муравьев Д.В. прекратили предпринимательскую деятельность.

Напомним, согласно Закону Украины «О публичных закупках» заговорщики на торгах лишаются права участвовать в них на 3 года.