В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1416 больных коронавирусом. 54 человека скончались, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«1416 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 54 человека. Всего за период пандемии в Киеве 5991 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 254 337», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 150 больных коронавирусом и 413 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 573 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 227 334 жителя столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 247, в Деснянском – 176, и в Святошинском районе – 162 случая», – отметил Кличко.