также в разделеСтолица
НБУ отсудил гостиницу «Салют» в Киеве 10
Киеву придется выкупить цех «Большевика» у победителя аукциона 18
В Киеве обнаружили за сутки 1135 больных COVID-19. 37 человек умерли 15
В Киеве закончился безморозный период 25
В Киеве обнаружили за минувшие сутки 546 больных COVID-19 13
В киевском ресторане утверждают, что полиция не штрафовала заведение за несоблюдение карантина 51
В Киеве установлен первый температурный рекорд осени 28
Сегодня в Киеве начали подключать к отоплению жилые дома 20
В Киеве авто сбило пешеходов на переходе 21
В Киевском крематории опровергли слова Радуцкого о двухчасовой очереди 38
КГГА о стоимости проезда: больше 8 гривен, но меньше 20 14
В Киеве украли 7,5 млн на лекарствах для онкобольных 14
В Киеве проходят обыски у перевозчиков мусора и на свалке 25
Невакцинированных ждут ограничения в случае перехода Киева в «красную» зону 33
В Киеве обнаружили за сутки 1323 больных COVID. 44 человека умерли 14
Чиновники «Муниципальной охраны» украли 4,7 млн на форменной одежде 17
В Киеве спасли 28-летнего мужчину, которого нашли повешенным 40
В Киеве цифровизируют работу коммунальных служб 20

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 1416 больных коронавирусом. 54 человека скончались, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«1416 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. Умерли 54 человека. Всего за период пандемии в Киеве 5991 летальный случай от вируса. Подтвержденных случаев заболевания на сегодняшний день – 254 337», – сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 150 больных коронавирусом и 413 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 573 человека. В общей сложности коронавирус преодолели 227 334 жителя столицы.

«Наибольшее количество случаев заболевания выявили в Дарницком районе – 247, в Деснянском – 176, и в Святошинском районе – 162 случая», – отметил Кличко.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
10
Теги